Tokat Belediyesi tarafından ikinci itfaiye istasyonu yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erenler Mahallesi'nde yapımı sürdürülen ikinci itfaiye istasyonunda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelen tesisin hizmete girmesiyle birlikte Tokat'ın yangın ve afetlere müdahale kapasitesi güçlenecek, şehrin farklı noktalarına daha hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlanacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başkan yardımcıları ve teknik ekiple birlikte ikinci itfaiye istasyonunun yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

REKLAM

Yazıcıoğlu, "Tokat'ımız her geçen gün büyüyen, gelişen ve yerleşim alanları genişleyen bir şehir. Bu gelişime paralel olarak belediye hizmetlerimizi de güçlendirmek, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek zorundayız. İkinci itfaiye istasyonumuzun inşaatı hızla yükseliyor ve artık tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah kısa süre içinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Erenler Mahallemizi tercih etmemizdeki en önemli etkenlerden biri, çevre yolu bağlantısıyla Organize Sanayi Bölgemize, şehir merkezimize ve farklı yerleşim noktalarımıza hızlı erişim imkanı sağlamasıdır. Ayrıca Tokat'ımızın ilk yerleşim alanlarından olan Erenler ve çevresindeki eski yapı stokunu da göz önünde bulundurduk. Olası yangın ve afetlerde müdahale süresini en aza indirmek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.