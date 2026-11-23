Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Tokat Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ve KADEM iş birliğinde "Kadının Güçlendirilmesi Aile, Toplum ve Değerlerimiz" başlıklı program gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programa TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte kadının toplumsal hayattaki yeri, aile yapısı, hukuki ve dini boyutlar ile güvenlik mekanizmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

REKLAM

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı konuşmada, kadının aile ve toplum yapısındaki temel rolüne dikkati çekti. Kadının toplumdaki değerinin güçlü ailelerin oluşmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, güçlü aile yapısının güçlü toplumların ve geleceğin inşasına katkı sunduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı. Program, "Kadına Değer Ver, Geleceğe İz Bırak" başlığı altında düzenlenen stant ziyaretleriyle sona erdi.