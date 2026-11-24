Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinin 500 araç kapasiteli katlı otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin sağlık kampüsünde yaklaşık 10 ay önce yapımına başlanan, 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip katlı otoparkın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, açılışta yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 265 bin 60 araç bulunduğunu ifade ederek, artan araç sayısının otopark ihtiyacını beraberinde getirdiğini belirtti.

Katlı otoparkın hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacağını dile getiren Köklü, benzer yatırımların artırılmasının önemine işaret etti.

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Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Boyraz, şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasında otopark yatırımlarının önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise üniversite hastanesinin Tokat'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara hizmet verdiğini belirterek, uzun yıllardır yaşanan otopark sorununun yapılan yatırımla önemli ölçüde giderileceğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, hastane çevresinde uzun süredir yaşanan otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

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Otoparkın hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına önemli kolaylık sağlayacağını belirten Yılmaz, sağlık kampüsündeki yatırımların devam ettiğini ifade etti.

Yılmaz, otoparkın yakınında yapımı süren acil servis ve yoğun bakım binasının da yaklaşık bir ay içinde hizmete açılmasının planlandığını, Diş Hekimliği Fakültesi için inşa edilen yeni binanın ise 2027 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Tokat Valisi Abdullah Köklü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek otoparkın açılışı gerçekleştirildi.