Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Giriş: 24.11.2026 - 20:36 Güncelleme:
Tokat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Başçiftlik ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki parklar ve araçların üzeri karla kaplanmaya başladı.
Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
İlçede aralıklarla kar yağışı sürüyor.
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