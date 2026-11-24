Tokat'ın Pazar ve Almus ilçelerine atanan kaymakam vekilleri görevlerine başladı
Tokat'ın Pazar ve Almus ilçelerinde yeni atanan kaymakam vekilleri görevlerine başladı.
Tokat'ın Pazar ve Almus ilçelerinde yeni atanan kaymakam vekilleri görevlerine başladı.
İçişleri Bakanlığının 111. dönem kaymakam adayları görevlendirmesi kapsamında Tokat'ın Pazar ilçesine atanan Mintaha Teymur göreve başladı.
İlçedeki kurum amirleri ve personel tarafından karşılanan Kaymakam Vekili Teymur, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
- Almus
Evren Kaymakamlığından Almus Kaymakam Vekilliğine atanan Bekir Kınacı ilçedeki görevine başladı.
Almus Kaymakamlığı önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Kınacı, yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.
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