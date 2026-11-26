Baykuş, gerekli kontrollerinin yapılması ve tedavisinin sağlanması amacıyla Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan baykuşun yapılan ilk incelemesinde bir gözünün görmediği belirlendi.

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