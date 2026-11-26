Niksar'da bir eve giren baykuş itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Niksar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri dairenin bulunduğu siteye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan baykuşun yapılan ilk incelemesinde bir gözünün görmediği belirlendi.
Baykuş, gerekli kontrollerinin yapılması ve tedavisinin sağlanması amacıyla Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.
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