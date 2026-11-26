Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrik dağıtım altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÇEDAŞ Niksar İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çimenözü, Yeşilhisar, Şahinli, Beyçayırı, Mutluca, Akgüney, Direkli, Güvenli, Mezra, Osmaniye, Akıncı ve Esence köylerinde elektrik altyapısı yenilendi.

Haydarbey ve Kumçiftlik mahallelerinde ana hat ve köy içi elektrik şebekesi yenileme çalışmaları tamamlanırken, Serenli beldesinde ise ana hat yenileme çalışması yapıldı.

Köy içlerinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde de yenileme çalışmaları yapılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ÇEDAŞ tarafından ilçede yürütülen elektrik altyapısı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek ÇEDAŞ Niksar Kıdemli İşletme Yöneticisi Muhammet Şevket Özdemir’den çalışmaların kapsamı ve son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Perçi, elektrik altyapısının güçlendirilmesinin vatandaşların günlük yaşamı ve hizmetlerin kesintisiz sunulması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Perçi, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve altyapı hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi için çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizde gerçekleştirilen elektrik şebekesi yenileme çalışmaları, daha güvenli ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunulmasına katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın taleplerinin dikkate alınarak ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların sürdürülmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda emeği geçen ÇEDAŞ yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.