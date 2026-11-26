Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köylerinin ulaşımını sağlayan grup yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Perçi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemini vurgulayan Perçi, ilgili kurumlarla iş birliği içinde ilçenin her noktasına hizmet ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İncelemelere AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş ile İl Genel Meclisi üyeleri Tahsin Çavuş ve Mustafa Eraslan da katıldı.