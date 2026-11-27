Verilen sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Özgür, tapuların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Yıllardır mülkiyet sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşların tapularının hak sahiplerine teslim edildiğini vurgulayan Özgür, vatandaşların mülkiyet haklarını güvence altına almak ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Belediye binası önünde düzenlenen tapu tesliminde vatandaşlarla bir araya gelen Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, 61 yıllık sorunun çözülmesinin hemşehrileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

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