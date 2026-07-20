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        TOGÜ'de uluslararası öğrenciler Türk kültürünü deneyimlemeye devam ediyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) uluslararası öğrenciler Türk kültürünü deneyimlemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:50 Güncelleme:
        TOGÜ'de uluslararası öğrenciler Türk kültürünü deneyimlemeye devam ediyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) uluslararası öğrenciler Türk kültürünü deneyimlemeye devam ediyor.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 14 ülkeden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine gelen 15 uluslararası öğrenci, bir aylık Türkçe ve kültürel eğitim programının ikinci haftasını geleneksel ve kültürel etkinliklerle tamamladı.

        Programın ikinci haftasında öğrenciler, Türk halk kültürünün önemli unsurlarından biri olan sıra gecesi etkinliğine katılarak geleneksel müzik, sohbet ve paylaşım kültürünü yakından tanıdı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler, Türk kültürünü yaşayarak deneyimleme fırsatı buldu.

        Üniversitenin uygulama mutfağında gerçekleştirilen atölye çalışmasında ekmek ve kurabiye yapımını öğrenen uluslararası öğrenciler, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini uygulamalı olarak hazırladı. Program kapsamında TOGÜ Gök Medrese Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen batik baskı ve çini atölyesine katılan öğrenciler ise geleneksel el sanatlarını deneyimleyerek kendi tasarımlarını oluşturdu.

        Kültürel etkinlikler kapsamında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, kentin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı hakkında bilgi aldı.


        Düzenlenen şehir gezileriyle Tokat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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