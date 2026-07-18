Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Ş.G. yönetimindeki 37 ABK 306 plakalı otomobil, çevre yolunda E.G. idaresindeki 38 ALS 529 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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