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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Ş.G. yönetimindeki 37 ABK 306 plakalı otomobil, çevre yolunda E.G. idaresindeki 38 ALS 529 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki diğer 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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