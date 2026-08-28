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        Tokat'ın iki yakasını bağlayacak yeni ulaşım koridorunda sona gelindi

        Tokat Belediyesi tarafından kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yapımı sürdürülen 1,4 kilometrelik yeni ulaşım güzergahında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Tokat'ın iki yakasını bağlayacak yeni ulaşım koridorunda sona gelindi

        Tokat Belediyesi tarafından kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yapımı sürdürülen 1,4 kilometrelik yeni ulaşım güzergahında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, güzergah Güneşli Mahallesi'ni Barbaros Caddesi ve Fidanlık Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, Bedestenlioğlu Mahallesi Kavşağı, Organize Sanayi Bölgesi ve çevre yoluna bağlayacak.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Yazıcıoğlu, güzergahın şehrin ulaşım ağında önemli bir bağlantı noktası oluşturacağını belirterek, "Tokat'ımızın iki yakasını birbirine bağlayacak olan 1,4 kilometrelik yeni ulaşım güzergahında sona geldik. Güneşli Mahallemizi Barbaros Caddesi ve Fidanlık Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'na, Bedestenlioğlu Mahallesi Kavşağı'na, Organize Sanayi Bölgemize ve çevre yolumuza bağlıyoruz." dedi.

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        Barbaros Caddesi ile birlikte değerlendirildiğinde yeni bir ulaşım koridorunun ortaya çıkacağını ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin ulaşım ağını önemli ölçüde güçlendiren, yeni bağlantılar oluşturan ve trafik yükünü farklı güzergahlara dağıtan bir ulaşım koridorunu ortaya çıkarıyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla özellikle Karşıyaka bölgemiz ile kent merkezimiz arasındaki ulaşımda yeni ve doğrudan bir alternatif yol oluşturmuş olacağız. Dimes Kavşağı ve Altıyüzevler bölgesindeki şehir içi trafik yükünü de önemli ölçüde hafifletmeyi hedefliyoruz."

        Yazıcıoğlu, Tokat'ın gelecekteki ulaşım ihtiyacını da dikkate aldıklarını belirterek güzergahı kısa sürede tamamlayıp hizmete sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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