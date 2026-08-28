Tokat'ta asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi hastaneye başvurdu

Rahatsızlananlardan bazıları çağrılan ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, bazıları ise kendi imkanlarıyla aynı hastaneye başvurdu.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde düzenlenen asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen bazı kişiler, bir süre sonra bulantı, halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

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