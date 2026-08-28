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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi hastaneye başvurdu

        Tokat'ta asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi hastaneye başvurdu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Tokat'ta asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi hastaneye başvurdu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde asker uğurlama mevlidinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Ahmet Yesevi Mahallesi'nde düzenlenen asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen bazı kişiler, bir süre sonra bulantı, halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

        Rahatsızlananlardan bazıları çağrılan ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı, bazıları ise kendi imkanlarıyla aynı hastaneye başvurdu.

        Tedavileri tamamlanan 39 kişi taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevlitte ikram edilen yemeklerden numune aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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