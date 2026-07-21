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        Tokat'ta ambulans helikopter 14 yaşındaki çocuk için havalandı

        Tokat'ta kafa travması nedeniyle tedavi gören 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Tokat'ta ambulans helikopter 14 yaşındaki çocuk için havalandı

        Tokat'ta kafa travması nedeniyle tedavi gören 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Tokat Devlet Hastanesi'nde kafa travması nedeniyle tedavi gören kız çocuğunun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen hasta, ekiplerce helikoptere nakledildi.

        Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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