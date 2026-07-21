Tokat'ta ambulans helikopter 14 yaşındaki çocuk için havalandı

Tokat'ta kafa travması nedeniyle tedavi gören 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde kafa travması nedeniyle tedavi gören kız çocuğunun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen hasta, ekiplerce helikoptere nakledildi. Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

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