Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmet Paşa Mahallesi Şehit Er Duran Okçu Caddesi'nde Aysun Gürgen'nin oturduğu 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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