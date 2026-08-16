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        Tokat'ta çukura düşen tilki yavrusu kurtarıldı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan tilki yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Tokat'ta çukura düşen tilki yavrusu kurtarıldı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan tilki yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Bağdatlı köyündeki bahçesine bakım yapmak için araziye giden Kemal Kaya, çevreden gelen hayvan sesini fark etti.

        Sesin geldiği bölgeye giden Kaya, yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda tilki yavrusu bulunduğunu gördü.

        Durumu Reşadiye Orman İşletme Şefliğine bildiren Kaya, bu sırada hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için hayvansever Murat Öztürk ile bölgeye gitti.

        İp yardımıyla çukura inen Öztürk, bitkin haldeki tilki yavrusunu çuval ve kova kullanarak bulunduğu yerden çıkardı.

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        Tilki yavrusu, Reşadiye ilçe merkezindeki veterinerde yapılan ilk müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaya, AA muhabirine, bahçesine giderken hayvan sesi duyduğunu belirterek, "Sesin geldiği yere baktığımda tahminimce define aramak amacıyla kazılmış yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda bir tilki yavrusu olduğunu gördüm. Murat Öztürk ile bölgeye giderek bitkin haldeki yavruyu bulunduğu yerden çıkardık." dedi.

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