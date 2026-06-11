Tokat'ta özel gereksinimli bireyler için toplu ulaşımda "Beni Al" uygulaması başladı

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Beni Al" uygulamasıyla, özel gereksinimli bireyler duraktan geçecek halk otobüsüne mobil uygulama üzerinden önceden bildirim göndererek araca daha kolay ve güvenli şekilde binebilecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Kent Kart mobil uygulamasına entegre edilen sistem sayesinde tekerlekli sandalye kullanan veya özel gereksinimli vatandaşlar, bulundukları duraktan geçecek halk otobüsüne tek tuşla bildirim gönderebiliyor.



Otobüs şoförüne anlık olarak iletilen bildirim sayesinde sürücü, durağa varmadan önce gerekli hazırlıkları yaparak rampayı hazır hale getiriyor ve yolcunun güvenli şekilde araca binmesine yardımcı oluyor.



Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uygulamanın ilk gününde sistemi test ederek özel gereksinimli vatandaşların bulunduğu durağa halk otobüsüyle gidip vatandaşları araca aldı ve gitmek istedikleri noktaya kadar eşlik etti. Uygulamanın sahadaki işleyişini yerinde inceleyen Başkan Yazıcıoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.



Belediyeciliği sadece yol yapmak, park yapmak veya bina inşa etmek olarak görmediklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmak, hayatı kolaylaştırmak ve hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamaktır. Üretken Belediyecilik anlayışımızın temelinde insan vardır. İnsanımıza hizmet etmeyi, onların hayatını kolaylaştırmayı en büyük görev kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Uygulamanın Türkiye'de ilk kez Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün Türkiye'de ilk kez Tokat'ımızda hayata geçirdiğimiz 'Beni Al' uygulamasıyla özel gereksinimli kardeşlerimizin toplu ulaşıma erişiminde önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Tokat Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, herkesin eşit hizmet alabildiği bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz."

