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        Tokat'ta sahte altın operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Tokat'ta sahte altın operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İstanbul'dan temin ettikleri sahte altınları bozdurmaya çalıştıkları iddiasıyla Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.R.E. (49), K.E. (62) ve C.K'nin (48) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.R.E. ve K.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ellerindeki sahte altınları farklı illerdeki kuyumcularda bozdurduğu belirlenen ve Tokat'a gelen M.R.E, K.E. ve C.K. dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, zanlıların üzerleri ve araçlarındaki aramada sahte 2 bilezik, 3 zincir ve 1 künye ile yaklaşık 35 bin lira ele geçirilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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