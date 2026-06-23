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        Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        İlçeye bağlı Çamiçi Yaylası Şirinoba girişinde bir otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.



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