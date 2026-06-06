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        Tokat'ta yaralı karaca koruma altına alındı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan karaca, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Tokat'ta yaralı karaca koruma altına alındı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan karaca, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

        Gökal beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı karaca bulan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

        Jandarma ekipleri, hayvanı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

        Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.



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