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        Tokat'ta "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Tokat'ta "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni"nin açılışı yapıldı.


        Vali Abdullah Köklü, tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen şölenin açılışında, Zile, Niksar, Pazar ve Reşadiye ilçelerinin her yerinde birbirinden güzel, keşfedilmeyi bekleyen tarihi eserler, somut ve somut olmayan birçok eser olduğunu söyledi.

        Bu tarz etkinliklerle bu eserlerin tanınmasına, öne çıkarılmasına, hassasiyet oluşturulmasına katkı sunacaklarını belirten Köklü, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, belediyemize, kültür ve turizm müdürlüğümüze organizasyonu hep beraber iyi şekilde vücuda getirdikleri için müteşekkirim. Tokat, ileriki yıllarda mirasını tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya çok daha iyi şekilde tanıtıp daha iyi yerlere gelecektir." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak da kültürün bir milletin ortak hafızası, geçmişten gelen deneyimlerinden oluşan bilgi birikimi olduğu kadar bir kişinin milletine aidiyet duygusunu perçinleyen en önemli unsur olduğunu anlattı.

        Bugün dünyada yalnızca sınırların korunmadığını, kültürlerin, dillerin, alışkanlıkların, hatta sofraların da korunduğuna işaret eden Oymak, "Bizim de kültürümüzü, sanatımızı ve medeniyet hafızamızı koruyan güçlü bir kültürel bilinç oluşturmamız gerekiyor. Çünkü mesele sadece nasıl yaşadığımız değil, aynı zamanda nereye ait hissettiğimiz meselesidir. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak bu anlayışla geçen yıl 10 şehirde gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Miras Şöleni'ni bu yıl 15 şehirde gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Köklü ile katılımcılar, stantları gezdi.

        Tarihi Sulusokak'ta açılan ve 28 Haziran'da sona erecek şölen kapsamında ahşap baskı ve yazmacılık, boncuk işi, keçecilik, urgancılık, kilim dokumacılığı, çalgı yapımı, çömlekçilik, doğal taş işleme, geleneksel giysili bebek yapımı, bakır işlemeciliği, tel kırma, deri işleme, cam altı resim, telkari, sedef kakma, çini dekorlama, tespih yapımı, ahşap oyuncak yapımı, filografi, baston yapımı, cam işleri, kazaziye gibi geleneksel el sanatları tanıtılıyor.

        Törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile davetliler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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