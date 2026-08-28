YKS'de derece yapan görme engelli Taha Gül Özel Eğitim Öğretmenliğini tercih etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye 378'incisi, Tokat ikincisi olan görme engelli öğrenci Taha Gül, kazandığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tercihini Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden yana kullanan Gül, anne ve babasıyla Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Gül'ü başarısından dolayı tebrik eden Yılmaz, elde ettiği derecenin diğer öğrencilere de örnek olduğunu söyledi.

Üniversite olarak özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, kampüsteki tüm binaların fiziksel erişilebilirliğinin sağlandığını ifade etti.

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Özel gereksinimli öğrencilere eğitim süreçlerinde gerekli imkanları sunduklarını anlatan Yılmaz, görme engelli öğrencilerin üniversitenin internet sitesinden daha kolay yararlanabilmesine yönelik bir sistemin de kısa süre içinde hayata geçirileceğini kaydetti.

Yılmaz, Gül'e üniversite vakfı aracılığıyla burs desteği sağlanması için de çalışma yapacaklarını belirterek, "Gerçekten bütün öğrencilere, hocalarımıza ve herkese örnek olabilecek bir başarı gösterdin. Azminden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

YKS'ye hazırlık sürecinde ailesinin kendisine büyük destek verdiğini belirten Gül de öğretmenleri ve arkadaşlarının yanı sıra gönüllü eğitim platformlarında görev yapan eğitimcilerden faydalandığını anlattı.

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Ders kitapları, sorular ve denemelerin seslendirilmesinin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Gül, kendisine gönüllü olarak destek verenlere teşekkür etti.