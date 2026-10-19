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        "3. Türk Dünyası Gençlik Buluşması" Trabzon'da başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenen "3. Türk Dünyası Gençlik Buluşması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        "3. Türk Dünyası Gençlik Buluşması" Trabzon'da başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenen "3. Türk Dünyası Gençlik Buluşması" başladı.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türk dünyasının ortak tarih bilinci ve kültür birikimiyle asırlar boyunca şekillenen müşterek bir medeniyet ufkunu oluşturduğunu söyledi.

        Milletlerin geleceğini belirleyen en önemli unsurun bilgi üretme ve yenilikleri ortaya koyma kapasiteleri olduğunu dile getiren Vali Şahin, "Milletleri tarih sahnesinde kalıcı kılan yalnızca kurdukları devletler veya kazandıkları zaferler değil, ürettikleri düşünce, inşa ettikleri kültür ve insanlığa kazandırdıkları değerlerdir." ifadelerini kullandı.

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        Şahin, yapay zekanın ve bilimsel gelişmelerin dünyayı yeniden şekillendirdiği bir çağın yaşandığını belirterek, "Türk dünyasının entelektüel birikimini, hikmete dayalı bilgiyi ve erdeme dayalı eylemi hayata geçirmek hedefiyle çağdaş bilimin imkanlarıyla buluşturmak tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun en önemli taşıyıcıları sizlersiniz. Sizlerden beklentimiz geçmişimizin düşünce derinliğinden beslenerek yeni fikirler üretmeniz ve insanlığın ortak sorunlarına çözümler geliştirmenizdir." diye konuştu.

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Türk topluluklarının temsilcisi olarak yaklaşık 150 gencin bu buluşmada bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

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        Tarihi köklerin, kültürün ve manevi değerlerin önemli bir güce sahip olduğunu belirten Kazakbaev, "Kırgızistan ile Türkiye'yi yalnızca resmi diplomatik ilişkiler değil, tarihi asırlarca kardeşlik, ortak tarih, ortak dil, ortak kültür, manevi değerleri ve kardeşlik bağları birleştirmektedir." diye konuştu.

        - "21'inci asır Türk dünyasının asrı olacaktır"

        Türkiye'nin, Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna değinen Kazakbaev, devletin kuruluş sürecinden itibaren Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

        Ülkeler arasındaki işbirliğiyle stratejik ortaklığın en üst seviyesine ulaşıldığını aktaran Kazakbaev, "Aslında biz kardeşiz. Asırlarca dilimiz, halkımız birdir. İnşallah her birlikte aramızdaki dostluğumuz, kardeşliğimiz daima olacak. Durmak yok, yola devam hep birlikte. 21'inci asır Türk dünyasının asrı olacaktır." dedi.

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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Türklerin en önemli özelliğinin insana ve insanlığa ait değerleri yaşatması olduğunu belirtti.

        TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da TÜRKSOY olarak kültürel etkileşim ve bütünleşmeyi sağlayarak Türk kültürünü dünyanın değişik coğrafyalarına taşımayı ve tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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