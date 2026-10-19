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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir'den Arseniy Batagov açıklaması:

        Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un sol uyluk kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir'den Arseniy Batagov açıklaması:

        Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un sol uyluk kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Batagov'un sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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