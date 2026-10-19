Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı

        Trabzon ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı

        Trabzon, Ordu, Artvin ve Giresun'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Trabzon ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı

        Trabzon, Ordu, Artvin ve Giresun'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Aktürk, yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

        Muhtarların yalnızca idari görevleri yerine getiren kişiler olmadığını ifade eden Aktürk, mahallelerin sosyal yapısını, ihtiyaçlarını, umutlarını ve beklentilerini en iyi bilen kişiler arasında olduklarını dile getirdi.

        Törende, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Murat Özçilingir ve muhtarlar da yer aldı.

        REKLAM

        - Ordu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Cemal Aydın, Şarkiye Mahallesi'ndeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

        Aydın, yaptığı konuşmada, muhtarlığın yalnızca bir ünvan değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve adanmışlık gerektiren kadim bir görev olduğunu söyledi.

        Törene, Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Garip, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ünal Usta ile muhtarlar katıldı.

        Ünye ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        REKLAM

        Törende konuşan Öztürk, muhtarların yerel yönetimlerin en temel taşı olduğunu ifade etti.

        - Artvin

        Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki törende, Artvin Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Mustafa Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Gür, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

        Muhtarlığın yalnızca bir makam olmadığını, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Gür, "Muhtarlık, tarihimizden günümüze uzanan, millet iradesine dayanan köklü bir müessesedir. Muhtar, vatandaşın derdini dinleyen, sevincini ilk paylaşan, sıkıntısını ilgili makamlara ilk taşıyan kişidir." dedi.

        REKLAM

        - Giresun

        Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan Çınarlar Mahallesi Muhtarı Canan Şahin, muhtarlık kurumunun yaklaşık 2 asırlık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde devletimizin tüm kurumlarını temsil ederken, halkımızla devletimiz arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi görmekteyiz." dedi.

        Etkinliğe, Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin katıldı.

        Törene katılan muhtarlar daha sonra Vali Mustafa Koç'u ziyaret etti.

        REKLAM

        Vali Koç, yerel hizmetlerin güçlenmesine ve vatandaşların taleplerinin karşılanmasına sundukları katkılardan dolayı muhtarlara teşekkür ederek başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Şenol Güneş: "Milli takımın antrenörünü kendimiz yetiştirmeliyiz"
        Şenol Güneş: "Milli takımın antrenörünü kendimiz yetiştirmeliyiz"
        Of'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı
        Of'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı
        (Düzeltme) Trabzon'da avlanan palamut miktarı 12 bin tona ulaştı
        (Düzeltme) Trabzon'da avlanan palamut miktarı 12 bin tona ulaştı
        Trabzon'da yıkımına başlanan viyadüğün kiriş ve kolonları başka projelerde...
        Trabzon'da yıkımına başlanan viyadüğün kiriş ve kolonları başka projelerde...
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, öğrencilerle İstiklal Marşı okudu
        Trabzon'da cip, dereye uçtu; 5 yaralı
        Trabzon'da cip, dereye uçtu; 5 yaralı