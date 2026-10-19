Trabzon ve çevre illerde Muhtarlar Günü kutlandı

Trabzon, Ordu, Artvin ve Giresun'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aktürk, yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Muhtarların yalnızca idari görevleri yerine getiren kişiler olmadığını ifade eden Aktürk, mahallelerin sosyal yapısını, ihtiyaçlarını, umutlarını ve beklentilerini en iyi bilen kişiler arasında olduklarını dile getirdi.

Törende, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Murat Özçilingir ve muhtarlar da yer aldı.

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- Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Cemal Aydın, Şarkiye Mahallesi'ndeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Aydın, yaptığı konuşmada, muhtarlığın yalnızca bir ünvan değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve adanmışlık gerektiren kadim bir görev olduğunu söyledi.

Törene, Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Garip, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ünal Usta ile muhtarlar katıldı.

Ünye ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

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Törende konuşan Öztürk, muhtarların yerel yönetimlerin en temel taşı olduğunu ifade etti.

- Artvin

Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki törende, Artvin Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Mustafa Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Gür, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtarlığın yalnızca bir makam olmadığını, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Gür, "Muhtarlık, tarihimizden günümüze uzanan, millet iradesine dayanan köklü bir müessesedir. Muhtar, vatandaşın derdini dinleyen, sevincini ilk paylaşan, sıkıntısını ilgili makamlara ilk taşıyan kişidir." dedi.

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- Giresun

Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşan Çınarlar Mahallesi Muhtarı Canan Şahin, muhtarlık kurumunun yaklaşık 2 asırlık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde devletimizin tüm kurumlarını temsil ederken, halkımızla devletimiz arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi görmekteyiz." dedi.

Etkinliğe, Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin katıldı.

Törene katılan muhtarlar daha sonra Vali Mustafa Koç'u ziyaret etti.

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Vali Koç, yerel hizmetlerin güçlenmesine ve vatandaşların taleplerinin karşılanmasına sundukları katkılardan dolayı muhtarlara teşekkür ederek başarılar diledi.