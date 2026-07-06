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        Akçaabat'ta mendirek ve iskele yenileniyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mendirek ve tarihi iskeleyi kapsayan yenileme çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Akçaabat'ta mendirek ve iskele yenileniyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mendirek ve tarihi iskeleyi kapsayan yenileme çalışması yapılacak.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçahasat Tesisleri önündeki mendirek ve tarihi iskelede yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Hazırlanan proje kapsamında mevcut iskele, aslına uygun güçlendirilerek yenilenecek ve hem güvenli hem de estetik yapıya kavuşturulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de sahilin yalnızca yürüyüş yapılan bir alan değil, sosyal yaşamın merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

        Akçaabat sahilinde yapılan düzenlemelerle Karadeniz'in örnek kıyılarından biri olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

        "İlçemizin doğal güzelliklerini koruyarak sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Bu projeyle sahilimiz daha canlı, estetik ve fonksiyonel bir görünüme kavuşacak. Akçaabat'ımıza değer katacak her çalışmayı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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