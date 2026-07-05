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        Maçka'da "Hangisi Gerçek" tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde "Hangisi Gerçek" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Maçka'da "Hangisi Gerçek" tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde "Hangisi Gerçek" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Maçka Belediyesi Halil İbrahim Atmaca Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan oyunda, Çetin Altay ve Aleyna Özlem Özdemir'in performansları beğeni topladı.


        İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Bu tür kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Koçhan, sanatçılara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

        Programın ardından sanatçılara çiçek takdim edildi.

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