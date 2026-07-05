Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali"nde 15 ülkeden ekipler sahne alacak

        "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali"nde 15 ülkeden ekipler sahne alacak

        Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" 10 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:13 Güncelleme:
        "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali"nde 15 ülkeden ekipler sahne alacak

        Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" 10 Temmuz'da başlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale 15 ülkeden 650 halk oyuncusu katılacak.

        Kültür, müzik ve dansın buluşacağı festival, 10 Temmuz Cuma günü 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

        Geleneksel kıyafetleri, yöresel enstrümanları ve özgün ritimleriyle korteje katılacak ekipler, Trabzon sokaklarına renk katacak.

        Festival süresince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulacak sahnede yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteri sunacak. Akşam programları ise Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda devam edecek.

        Halk oyunları gösterilerinin ardından Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları sahne alacak.

        Festival kapsamında Mesut Uçar, Zeynep Başkan, Sinan Sami, Ekin Uzunlar, Cengiz Selimoğlu ve Sinan Yılmaz konser verecek.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de festivale katılan ülke temsilcilerini Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek resepsiyonda ağırlayacak.

        Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, 12 Temmuz'da tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        5 haftanın ardından ilk yükseliş
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Aleyna üniversiteden mezun oldu
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 228 gözaltı
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da transfer mesaisi
        Trabzonspor'da transfer mesaisi
        Kızını kazada kaybetti, torunları için hukuk mücadelesi başlattı
        Kızını kazada kaybetti, torunları için hukuk mücadelesi başlattı
        15 ülkeden 650 halk oyuncusu Trabzon'da buluşacak
        15 ülkeden 650 halk oyuncusu Trabzon'da buluşacak
        Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut Balıkçılar yeni sezon hazırlığında:...
        Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut Balıkçılar yeni sezon hazırlığında:...
        Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek
        Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek
        Trabzon'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek
        Trabzon'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek