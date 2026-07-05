Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" 10 Temmuz'da başlayacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale 15 ülkeden 650 halk oyuncusu katılacak.



Kültür, müzik ve dansın buluşacağı festival, 10 Temmuz Cuma günü 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.



Geleneksel kıyafetleri, yöresel enstrümanları ve özgün ritimleriyle korteje katılacak ekipler, Trabzon sokaklarına renk katacak.



Festival süresince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulacak sahnede yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteri sunacak. Akşam programları ise Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda devam edecek.



Halk oyunları gösterilerinin ardından Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları sahne alacak.



Festival kapsamında Mesut Uçar, Zeynep Başkan, Sinan Sami, Ekin Uzunlar, Cengiz Selimoğlu ve Sinan Yılmaz konser verecek.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de festivale katılan ülke temsilcilerini Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek resepsiyonda ağırlayacak.



Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, 12 Temmuz'da tamamlanacak.

