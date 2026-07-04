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        Trabzon'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Trabzon'da yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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