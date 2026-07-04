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        Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki Ahmet Efe Piroğlu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki Ahmet Efe Piroğlu yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Mersin Mahallesi'nden 2 Temmuz'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Piroğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Piroğlu'nun cenazesinin, yarın ilçede kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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