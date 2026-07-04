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        Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.


        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.


        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.


        Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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