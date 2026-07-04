Karadeniz'deki 4 ilde yarın denize girilmesine izin verilmeyecek
Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
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