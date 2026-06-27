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        ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Aykan, Trabzon'da basınla buluştu

        Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan, Trabzon'da düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Aykan, Trabzon'da basınla buluştu

        Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan, Trabzon'da düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Aykan, ANADER'in kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla kentteki bir kafede düzenlenen programda, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Derneğin projelerine dikkati çeken Aykan, gençleri kitap okumaya yönlendirecek sistemin kurulması gerektiğini belirtti.

        Aykan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine değinerek, gençlerin daha çok kitap okumaya, eğitime ve spora yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile dernek üyeleri katıldı.

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