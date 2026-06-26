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        Trabzon'da öğretmenlerden oluşan orkestra ve dans topluluğu sahne aldı

        Trabzon'da 140 öğretmenden oluşturulan "Trabzon Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Trabzon'da öğretmenlerden oluşan orkestra ve dans topluluğu sahne aldı

        Trabzon'da 140 öğretmenden oluşturulan "Trabzon Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" sanatseverlerle buluştu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Trabzon Maarif Orkestrası adı altında 18 ilçeden 50 müzik öğretmeni sahne aldı.

        Şef Berna Tankutay'ın eşliğindeki öğretmenler, solo olarak türküler seslendirdi. Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencileri de orkestraya eşlik etti.

        Farklı branştaki 90 öğretmenden oluşan Halk Dansları Topluluğu da katılımcılara Anadolu'nun kültürel değerlerini tanıttı.

        Türkiye'nin 10 ilini temsil eden halk oyunları gösterilerini sunan öğretmenler, izleyenler tarafından alkış aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, program sonunda yaptığı konuşmada, Trabzon'da sanatın gelişmesine katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti.

        Uygun, Trabzon Maarif Orkestrası'nın bu yıl üçüncü konserini düzenlediğini, Halk Dansları Topluluğu'nun ise ilk kez sahne aldığını belirterek, 140 eğitimcinin yer aldığı programın hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

        Programa, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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