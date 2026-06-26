"Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demirledi

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 757 yolcu ve 437 personeliyle Trabzon Limanı'na giriş yaptı.





Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.



Turistler, işlemlerinin ardından kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.



Kruvaziyerin Trabzon'dan sonraki durağının, Rusya'nın Soçi kenti olduğu belirtildi.

