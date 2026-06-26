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        Of'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Trabzon'un Of ilçesinde 6 bin 850 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Of'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Trabzon'un Of ilçesinde 6 bin 850 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaymakam Eşref Akça, Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'ndaki karne töreninde, öğrencileri yıl boyunca gösterdikleri gayretlerden dolayı tebrik etti.

        Akça ile Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürleri Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal, Okul Müdürü Soner Kalkan ile veliler katıldı.

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