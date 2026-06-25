Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of'ta Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda müzik dinletisi düzenlendi

        Of'ta Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda müzik dinletisi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Of'ta Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda müzik dinletisi düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, Müzik Öğretmeni Goncanur Okutan, öğrencileriyle piyano ve gitar eşliğinde halk müziği ve sanat müziğinden eserler seslendirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine değindi.

        Program, öğrencilerin performanslarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Trabzon'da AB destekli iklim programı için başvurular başlıyor
        Trabzon'da AB destekli iklim programı için başvurular başlıyor
        Tiryaki: "Trabzon'daki tüm büyük ölçekli istinat duvarları incelenmeli"
        Tiryaki: "Trabzon'daki tüm büyük ölçekli istinat duvarları incelenmeli"
        Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni...
        Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni...
        Trabzon'da eğitimlerini tamamlayan 332 polis adayı mezun oldu
        Trabzon'da eğitimlerini tamamlayan 332 polis adayı mezun oldu
        Trabzon'da 850 metrelik dağ kızağı tesisi temmuzda hizmete girecek
        Trabzon'da 850 metrelik dağ kızağı tesisi temmuzda hizmete girecek
        Trabzon'da turizm destinasyonları yoğun ilgi görüyor
        Trabzon'da turizm destinasyonları yoğun ilgi görüyor