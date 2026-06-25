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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni 6 ayda 131 bin 650 kişi ziyaret etti

        Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni 6 ayda 131 bin 650 kişi ziyaret etti

        Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni 6 ayda 131 bin 650 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni 6 ayda 131 bin 650 kişi ziyaret etti

        Trabzon'da Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni 6 ayda 131 bin 650 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, turizm destinasyonlarına 2026 yılında da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada, kültürel mirasın önemli simgelerinden Kızlar Manastırı'nı 10 bin 68 yerli ve 487 yabancı olmak üzere toplam 10 bin 555 kişinin gezdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Trabzon'un en önemli tarihi mekanlarından Atatürk Köşkü ise aynı dönemde 82 bin 545 yerli ve 6 bin 163 yabancı ziyaretçiyle toplam 88 bin 708 kişiyi ağırlayarak en fazla ilgi gören destinasyon oldu. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı 17 bin 834 yerli, 5 bin 341 yabancı olmak üzere toplam 23 bin 175 kişi ziyaret etti. Şehir Müzesi ise 9 bin 50 yerli ve 162 yabancı olmak üzere toplam 9 bin 212 ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren dört önemli turizm destinasyonunu ziyaret edenlerin toplam sayısı 119 bin 497 yerli ve 12 bin 153 yabancı olmak üzere toplam 131 bin 650 kişi oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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