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        Liseli ikizler masa tenisinde milli takım forması için mücadele ediyor

        Trabzon'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ikizler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları masa tenisinde milli takıma seçilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Liseli ikizler masa tenisinde milli takım forması için mücadele ediyor

        Trabzon'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ikizler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları masa tenisinde milli takıma seçilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Erol Malkoç, iki yıl önce öğrencilerini kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından uzak tutmak amacıyla okulda masa tenisi eğitimi vermeye başladı.

        Antrenmanlarda Mehmet Emin ve Salih Tomaç kardeşlerin yeteneğini keşfeden Malkoç, teneffüslerde ve okul çıkışlarında da çalışmalara devam etti.

        Tomaç kardeşler, kısa sürede Trabzon'un yanı sıra Samsun, Kayseri, Giresun, Artvin, Zonguldak, Sinop ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu illerde düzenlenen resmi ve özel müsabakalarda ferdi ve takım maçlarında derece elde etti.

        2025-2026 Liseler Arası Masa Tenisi Artvin Bölge Şampiyonluğu ve 2025-2026 Liseler Arası Masa Tenisi İl Birinciliği bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ikizler, milli takım formasını giymek için antrenmanlara ara vermeden devam ediyor.

        - "Evlatlarım gibiler, onlarla devam edeceğiz"

        Öğretmen Erol Malkoç, AA muhabirine, öğrencilerine spor sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi.

        Tomaç kardeşlerle tanıştıktan sonra her gün antrenman yaptıklarını belirten Malkoç, "Bunlardan iş çıkar." dediği öğrencilerinin elini hiç bırakmadığını ifade etti.

        İkizlerle çeşitli illerde müsabakalara katıldıklarını anlatan Malkoç, tecrübe kazanmak için ferdi olarak Karadeniz Ping Pon ve Elit Süper liglerinde oynayan gençlerin, Trabzon'da ve Karadeniz'de en iyi durumdaki sporcular olduğunu kaydetti.

        İkiz olmanın avantajını yaşayan sporcuların iki yılda akranlarını geçerek çok iyi seviyeye geldiğine işaret eden Malkoç, hedefinin ise öğrencilerini, önemli katkı sağlayacaklarına inandığı milli takıma kazandırmak olduğunu vurguladı.

        Sporcuların, en son il genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında gençler ve büyüklerde ferdi, çiftlerde de takım olarak birincilik elde ederek üç madalya kazandığını belirten Malkoç, "İkiz kardeşlere verdiğim emeğin karşılığını aldığım için hem okulum hem de kendi adıma mutluyum. Evlatlarım gibiler, onlarla devam edeceğiz. Başka kulüpte oynasalar bile takip edeceğim." diye konuştu.

        İkizlere, Trabzonlu Abdullah ve Ali Öztürk ile Felix ve Alexis Lebrun kardeşleri örnek gösterdiğini ifade eden Malkoç, doğru çalıştıkları sürece Tomaç kardeşlerin de o sporcularla aynı seviyeye geleceğine inandığını kaydetti.

        - İkizler günde ortalama 5 saat masa tenisi oynuyor

        Öğretmeninin desteğiyle masa tenisine başladıklarını belirten 10. sınıf öğrencisi Salih Tomaç, düzenli antrenman yaparak kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

        Günde yaklaşık 5 saat kardeşiyle idman yaptıklarını ifade eden Tomaç, aldığı her başarının ardından gevşemeden bir sonraki müsabakaya hazırlandığını, rakiplerini yenmek için daha da hırslanarak mücadele ettiğini anlattı.

        Tomaç, milli takım sporcusu olmak için sürekli çalışması gerektiğinin altını çizerek, "İkiz kardeşimle her gün çalışıyoruz. Hocamız yanımızda olmadığında bile gidip oynuyoruz." dedi.

        Mehmet Emin Tomaç da sporun kişiyi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayarak, aldıkları başarılar sayesinde okullarının ismini duyurmanın da mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Milli takım forması giymeyi çok istediğini dile getiren Tomaç, "Kenan Eren Kahraman, Görkem Öçal, Kuzey Gündoğdu, Abdullah Öztürk, ben de çok çalışıp onlar gibi olmak istiyorum." diye konuştu.

        Tomaç, kardeşiyle masa tenisinde Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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