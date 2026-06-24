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        Of'ta öğrenciler yabancı dil becerilerini "Dil Şöleni"nde sergiledi

        Trabzon'un Of ilçesinde Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Dil Şöleni" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Of'ta öğrenciler yabancı dil becerilerini "Dil Şöleni"nde sergiledi

        Trabzon'un Of ilçesinde Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Dil Şöleni" programı düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda, öğrenciler Arapça ve İngilizce ilahi, şarkı, skeç ve fıkra sunumları yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, başarılı programlarından ötürü öğretmen ve idarecileri tebrik etti.

        Dil sınıflarında verilen eğitimin önemine değinen Kabahasanoğlu, öğrencilerin yabancı dilleri aktif şekilde kullanabilmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

        Okul Müdürü Ali Cerrah da desteklerinden dolayı Kabahasanoğlu'na teşekkür ederek, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.



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