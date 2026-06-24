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        Trabzon'da üretilen tabanca ve tüfekler 76 ülkeye ihraç edildi

        ENES SANSAR - Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2025'te Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 76 ülkeye tabanca ve tüfek ihracatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Trabzon'da üretilen tabanca ve tüfekler 76 ülkeye ihraç edildi

        ENES SANSAR - Doğu Karadeniz'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), 2025'te Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 76 ülkeye tabanca ve tüfek ihracatı gerçekleştirdi.

        Trabzon'da 33 yıl önce kurulan firma, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretim kapasitesini ve ihracat hacmini yıllar içinde artırdı.

        Fiziki ve teknolojik altyapısını sürekli geliştiren firma, askeri ve sivil kullanıma yönelik tabanca ve tüfek üretimi gerçekleştiriyor.

        AR-GE çalışmalarına da önem veren firma, yurt dışında savunma sanayisi alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken ürün yelpazesini genişletmeye yönelik de çalışmalarını sürdürüyor.

        - "İhracata yönelik 150 bin tabanca ve 10 bin piyade tüfeği üretimi gerçekleştirdik"

        TİSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alemdaroğlu, AA muhabirine, uluslararası pazarda yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

        Bu kapsamda ürettikleri ürünleri 4 kıtadaki ülkelere ulaştırdıklarını belirten Alemdaroğlu, "Hafif silah olarak adlandırılan tabanca ve piyade tüfeği üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu ürünleri de başta kolluk güçlerimiz olmak üzere 76 ülkeye ihraç ediyoruz. 2025 içerisinde ihracata yönelik 150 bin tabanca ve 10 bin piyade tüfeği üretimi gerçekleştirdik. Ürünlerimizin yüzde 70'ini ihracata, geri kalanını kolluk güçlerimizin kullanımına sunduk." diye konuştu.

        Alemdaroğlu, üretilen tabancaların Türkiye'de uzun zamandır kolluk güçleri tarafından tercih edildiğini vurgulayarak, "Yaptığımız sözleşme kapsamında kolluk güçlerimize yaklaşık 52 bin silah tedarikini 2025 içerisinde gerçekleştirdik." dedi.

        - "Makineli tüfek projemizin prototipini ve altyapı sistemlerini oluşturmaya başladık"

        AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Alemdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hedefimiz 2026 için yaklaşık yüzde 15'lik büyüme elde etmek. Bunu gerçekleştirmek için de AR-GE merkezimizde mevcut ve yenilikçi projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle kolluk güçlerimize yapmış olduğumuz teslimatlar sonrasında bazı geri bildirimler elde ettik. Mevcut tecrübemizi bu geri bildirimlerle birleştirerek, nitelikli projeler üretmeye başladık."

        Alemdaroğlu, bunlardan bir tanesinin makineli tüfek projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Makineli tüfek projemizin prototipini ve altyapı sistemlerini oluşturmaya başladık. Aynı zamanda ateşli testler faaliyetini yürüttüğümüz bir de döner namlulu çalışma sistemine sahip Gatling projemiz var. Bu projemizin de ateşlerini tamamladıktan sonra ilerleyen süreçte entegrasyonu gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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