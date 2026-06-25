Trabzon'da eğitimlerini tamamlayan 332 polis adayı mezun oldu

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 332 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.



Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 32. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende dönem birincisi polis adayı Murtaza Karabörk, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Vali Tahir Şahin, ülkenin huzurunun sokaklarında korkusuzca yürüyen çocukların gülümsemesinde, evinde güvenle dönen insanların iç huzurunda ve vatandaşın devletine duyduğu güvende saklı olduğunu söyledi.



Polis adaylarının yapacağı yeminle birlikte yalnızca bir mesleğe değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğa da adım atacaklarına işaret eden Şahin, "Taşıyacağınız üniforma devletimizin vakarını, milletimizin güvenini ve şehitlerimizin aziz emanetini temsil etmektedir. Polislik sadece kanunları uygulamak değil aynı zamanda vatandaşın kendini güvende hissetmesini sağlamaktır. Bir çocuğun korkusunu gidermek, bir annenin yüreğine huzur vermek, adaleti korurken insan onurunu gözetmektir." ifadelerini kullandı.



Terörle mücadeleden siber suçlara, organize suç örgütlerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok alanda emniyet teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığının altını çizen Şahin, "Sizler de bu kutlu mücadelenin yeni neferleri olarak hukuktan, vicdandan, milletinize olan bağlılığınızdan asla taviz vermeden görev yapacaksınız. Gittiğiniz her yerde devletimizin güler yüzünü, adaletini ve merhametini temsil edeceğinize yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.



Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk de polis meslek eğitim merkezleri olarak amaçlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın strateji, misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devlete ve milletine büyük bir aşkla hizmet eden polis adayları yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri Vali Şahin, tarafından verildi.



Duaların ardından 332 polis adayı yemin ederek mezuniyet sevinci yaşadı.



Polis adaylarının kep atmasıyla sona eren törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hasan Küçükosman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kurum müdürleri, davetliler ile polis adaylarının aileleri katıldı.

