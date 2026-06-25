Trabzon'da AB destekli iklim programı için başvurular başlıyor

Trabzon'da, Avrupa Birliği'nin (AB) gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi projeler geliştirmesini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "EU Climate Ideathon 2026" programı için başvurular yarın başlayacak.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, program Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek.



Üniversite öğrencileri, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik fikirlerini eğitim ve mentorluk desteğiyle geliştirerek projeye dönüştürme imkanı bulacak.



Program kapsamında başarılı bulunan ekipler, final aşamasında Antalya'da düzenlenecek büyük final etkinliğinde projelerini sunacak.



Trabzon'daki yerel jüri değerlendirmesi ise 2 Ekim'de yüz yüze gerçekleştirilecek.



Trabzon, bölgesel değerlendirme merkezi olarak yalnızca kentteki öğrencileri değil, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun'daki üniversitelerde öğrenim gören gençleri de ağırlayacak.



Bu illerden oluşturulacak ekipler, iklim odaklı projelerini Trabzon'da jüri üyelerine sunacak.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da iklim krizinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal boyutları da bulunan bir dönüşüm süreci olduğuna dikkat çekti.



Gençlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirten Karbuz, yaratıcı iklim projelerinin geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.



Programa başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

