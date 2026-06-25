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        Trabzon'da hayvansever kadın, kanadına olta iğnesi saplanan karabatağı kurtardı

        Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Dilek Ayaz, kanadına olta iğnesi saplanan ve misina dolanan karabatağı kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Trabzon'da hayvansever kadın, kanadına olta iğnesi saplanan karabatağı kurtardı

        Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Dilek Ayaz, kanadına olta iğnesi saplanan ve misina dolanan karabatağı kurtardı.

        İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Ayaz, sahil kenarında yürüyüş yaparken yaralı bir karabatağı fark etti.

        Bir süre yürüdükten sonra karabatağın yanına dönen Ayaz, kuşun kanadına olta iğnesi saplanıp kurşun takılı misinanın dolandığını gördü. Hayvansever kadın, karabatağı bu durumdan kurtarmak istedi.

        Karabatağın kanadına dolanan misinayı çakmakla yakarak koparan Ayaz, biraz uğraştıktan sonra olta iğnesini de çıkarmayı başardı.

        Yaklaşık bir ay önce meydana gelen bu olayı cep telefonuyla görüntülediğini belirten Ayaz, bir yakını tarafından sosyal medyada paylaşılan videonun ilgi gördüğünü söyledi.

        Ayaz, karabatağı kurtarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çok mutlu oldum, bir gün uyuyamadım. (Kuşu) Geri dönüp kurtardığıma çok sevindim." dedi.

        Görüntülerde, karabatağı kurtarmaya çalışırken parmağından ısırılan Ayaz'ın, "Ben onun hayatını kurtardım, o beni ısırdı. Aşk olsun ben senden o kadar kancaları aldım, sen benim parmağımı dikişlik yaptın." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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