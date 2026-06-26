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        Trabzonspor Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı

        Trabzonspor Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Rıdvan Öncel'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Trabzonspor Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı

        Trabzonspor Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Rıdvan Öncel'i transfer etti.

        Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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