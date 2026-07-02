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        Belçika Büyükelçisi Van de Velde, TTSO'yu ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde başkanlığındaki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Belçika Büyükelçisi Van de Velde, TTSO'yu ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde başkanlığındaki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO'da gerçekleştirilen görüşmede, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

        Ziyarette Trabzon'un ticaret potansiyeli, ihracat kapasitesi ve yatırım fırsatları ele alındı.

        Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un fındık, çay, balıkçılık ve deniz araçları üretimi başta olmak üzere 250'ye yakın sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, deniz üzerinde endüstri bölgesi kurma çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

        Avrupalı turistleri Trabzon'a davet eden Çelebi, şehirde direkt uçuşların arttığını ve turizmde önemli bir ivme yakalandığını vurguladı.

        Çelebi, ayrıca iş dünyasının vize konusunda yaşadığı sorunları da gündeme getirdi.

        İskender ise bölgeden Belçika'ya çay, maden ve yaş meyve-sebze ihracatı yapıldığını, bu hacmin artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

        Van de Velde de misafirperverlikleri için ilgililere teşekkür etti.







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