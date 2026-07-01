Trabzonspor, araç sponsorluğu anlaşması imzaladı

Trabzonspor ile Yakut Servis Danışmanlık Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti (YKT Filo), araç sponsorluğu konusunda anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonlarında geçerli olmak üzere YKT Filo ile araç sponsorluğu konusunda anlaşma gerçekleştirdi.



Anlaşmaya göre YKT Filo, Trabzonspor'a kullanımı için 35 araç tahsis etti.

