Trabzonspor, araç sponsorluğu anlaşması imzaladı
Trabzonspor ile Yakut Servis Danışmanlık Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti (YKT Filo), araç sponsorluğu konusunda anlaştı.
Giriş: 01.07.2026 - 20:57 Güncelleme:
Trabzonspor ile Yakut Servis Danışmanlık Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti (YKT Filo), araç sponsorluğu konusunda anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonlarında geçerli olmak üzere YKT Filo ile araç sponsorluğu konusunda anlaşma gerçekleştirdi.
Anlaşmaya göre YKT Filo, Trabzonspor'a kullanımı için 35 araç tahsis etti.
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