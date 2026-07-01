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        Trabzonspor, araç sponsorluğu anlaşması imzaladı

        Trabzonspor ile Yakut Servis Danışmanlık Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti (YKT Filo), araç sponsorluğu konusunda anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Trabzonspor, araç sponsorluğu anlaşması imzaladı

        Trabzonspor ile Yakut Servis Danışmanlık Otomotiv Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti (YKT Filo), araç sponsorluğu konusunda anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonlarında geçerli olmak üzere YKT Filo ile araç sponsorluğu konusunda anlaşma gerçekleştirdi.

        Anlaşmaya göre YKT Filo, Trabzonspor'a kullanımı için 35 araç tahsis etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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