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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Trabzon Valisi Şahin'i ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Trabzon Valisi Şahin'i ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Trabzon Valisi Şahin'i ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti.


        Büyükelçi, kentteki temasları kapsamında makamında bir araya geldiği Vali Şahin ile bir süre görüştü.

        Ziyaret anısına Van de Velde, Vali Şahin'e hediye takdim etti.

        Büyükelçi, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette, Belçika ve Trabzon arasındaki turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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