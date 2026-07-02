Trabzon'da yaylada mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada mantar yedikten sonra rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü. Sultan Murat Yaylası'nda bulunan 75 yaşındaki Fatma B, mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Kadının yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye hava ambulansı yönlendirildi. Fatma B, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.