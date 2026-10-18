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        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

        Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, buradan otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

        Siyah-beyazlı kafilede, teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncular, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

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        Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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