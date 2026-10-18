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        Trabzon'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası başladı

        Trabzon'un ev sahipliğinde 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Trabzon'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası başladı

        Trabzon'un ev sahipliğinde 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası, 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başladı.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında, farklı ülkelerden gelen genç sporcuları Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Organizasyonun 8 gün süreceğini belirten Hekimoğlu, şampiyonanın yalnızca madalya mücadelesi olmadığını, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücünü ortaya koyacağını ifade etti.

        Hekimoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve emeği geçenlere teşekkür ederek sporculara başarı diledi.

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        İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da Trabzon'da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından şampiyonanın müsabakalarına geçildi.

        Şampiyona, 26 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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